O presidente Donald Trump afirmou na noite desta quarta-feira (7) ao jornal New York Times que espera que os EUA administrem a Venezuela por anos, sem especificar o período.\n"Só o tempo dirá", falou, quando questionado sobre o tempo de supervisão. A declaração foi dada nesta quarta-feira durante uma entrevista exclusiva a quatros repórteres do jornal americano, que ainda não foi completamente divulgada.\nQuando perguntado se poderia ser a duração de um ano, o republicano falou que "diria que muito mais tempo". Apesar disso, durante a conversa, ele também não especificou o tempo exato do período de intervenção americana no país sul-americano.\nEUA anunciam saída de 66 organizações internacionais\nCrise na Venezuela causa cancelamentos de voos no Brasil\nFronteira entre Brasil e Venezuela vive clima de espera cautelosa