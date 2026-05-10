O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que são necessárias apenas duas semanas de ataques para destruir os alvos restantes do Irã.\nTrump disse que os Estados Unidos já destruíram 70% dos alvos iranianos. Segundo o republicano, a derrota total seria possível no prazo de duas semanas. "Ainda temos alguns alvos restantes que desejamos atingir. Nós ainda podemos atacar cada um deles, em uma missão final", disse em entrevista ao canal da jornalista Sharyl Attkisson.\nEle avaliou que o Irã já está derrotado mesmo antes do fim definitivo da guerra. A avaliação considera que o revés é constatado pela perda do potencial bélico do país. "Eles já estão militarmente derrotados. Não têm mais Exército, não têm Aeronáutica, não têm armas antiaéreas e nem radares. Eles sequer têm líderes", disse Trump.