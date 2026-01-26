O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou o convite que havia feito ao primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, para que o país se juntasse ao Conselho da Paz, órgão criado e controlado pelo republicano com o objetivo de suplantar as Nações Unidas. A recusa ocorreu na última quinta-feira (22).\nCaro primeiro-ministro Carney: que esta carta sirva para comunicar que o Conselho da Paz retira o convite dirigido ao senhor a respeito da adesão do Canadá àquele que será o conselho de líderes mais prestigiado de todos os tempos", escreveu Trump em sua rede, a Truth Social.\nCarney chamou a atenção internacional esta semana por seus comentários sobre uma "ruptura" no sistema global de governança liderado pelos Estados Unidos em meio à investida de Trump para anexar a Groenlândia. Seu governo também disse que não pagaria para se juntar ao Conselho da Paz, inicialmente criado para governar a Faixa de Gaza como parte do acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas.