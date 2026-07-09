O presidente Donald Trump voltou a criticar nesta quarta-feira (8) seus aliados da Otan durante a cúpula da aliança militar criada pelos EUA há 77 anos para conter Moscou na Europa. Dedicou irritação particular à Espanha, dizendo que ordenou o corte de laços comerciais com Madri, algo incerto na prática.\n"Eu não estou feliz com a Otan", disse o americano ao lado do holandês Mark Rutte, secretário-geral do clube de 32 nações. Ele voltou a citar a Groenlândia, ilha da aliada Dinamarca que quer ver sob controle dos EUA, e a falta de apoio à sua guerra contra o Irã.\nApesar das queixas, o americano não as repetiu em sessão fechada com chefes de Estado. Reiterou que quer permanecer na aliança e que venderá suas armas a ela, independentemente do destino final —uma sinalização à Ucrânia, a quem parou de ajudar diretamente na guerra contra a Rússia.