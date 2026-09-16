O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a atuação do Brasil no combate ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e ao Comando Vermelho. Segundo a Casa Branca, o governo brasileiro “falhou em confrontar” as duas organizações criminosas, que teriam transformado o país em um centro para o fluxo internacional de cocaína.\nA declaração foi incluída em um documento anual encaminhado pela Casa Branca ao Congresso dos Estados Unidos nesta terça-feira (15). A publicação identifica países considerados grandes produtores de drogas ilícitas ou importantes rotas para o tráfico internacional e apresenta avaliações sobre as ações adotadas por governos estrangeiros no combate ao narcotráfico.\nO relatório é elaborado por exigência da legislação americana. A própria Casa Branca ressalta que a inclusão de um país entre grandes produtores ou rotas de drogas não significa, necessariamente, uma avaliação negativa sobre o governo local. A classificação também considera aspectos geográficos, comerciais e econômicos.