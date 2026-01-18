O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou o líder brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para integrar o chamado Conselho da Paz, órgão criado para supervisionar o governo tecnocrático da Faixa de Gaza. A notícia foi publicada pelo site ICL Notícias e confirmada à Folha por integrantes do Itamaraty.\nO governo Trump enviou a proposta na sexta-feira (16) à embaixada do Brasil em Washington. Não há, por ora, informações se o governo brasileiro aceitará o convite. O americano também convidou outros chefes de Estado, incluindo os presidentes da Argentina, Javier Milei, e da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.\nO ultraliberal argentino, um dos principais aliados de Trump na América Latina, publicou uma foto do convite em uma publicação no X neste sábado (17). "É uma honra ter recebido o convite para que a Argentina integre, como membro fundador, o Conselho da Paz", escreveu Milei.