O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (17) que classificou a Antifa, grupo descentralizado de combate ao fascismo e ao racismo, de uma organização terrorista de grande escala. Essa é a primeira medida concreta que o republicano tomou contra a esquerda após o assassinato do influenciador trumpista Charlie Kirk no último dia 10.\n"Tenho o prazer de informar aos nossos muitos patriotas americanos que estou classificando a ANTIFA, UM DESASTRE DOENTIO E PERIGOSO DA EXTREMA ESQUERDA, COMO UMA ORGANIZAÇÃO TERRORISTA DE GRANDE ESCALA. Também recomendo fortemente que aqueles que financiam a ANTIFA sejam investigados minuciosamente, de acordo com os mais altos padrões e práticas legais", escreveu Trump na sua rede social, a Truth Social.\nNão está claro que consequências práticas a medida terá, uma vez que a Antifa pode mais precisamente ser descrita como um movimento do que um grupo organizado, muitas vezes presente em protestos de rua nos EUA. Pessoas ligadas a entidades classificadas como terroristas pelo governo americano podem ser presas, e toda instituição financeira relacionada a um grupo terrorista pode ter seus bens congelados.