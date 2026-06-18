O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou nesta quinta-feira (18) como "invejosos, pessoas más ou estúpidos" aqueles que acreditam que o acordo com o Irã inclui concessões demais à República Islâmica.\n"Esses tolos, que acham que eu não fui duro o suficiente com o Irã, quando o mercado de ações acaba de atingir um recorde histórico e os preços do petróleo estão despencando, são invejosos, pessoas más ou estúpidos", escreveu ele em uma publicação na plataforma Truth Social.\nTrump tem sido alvo de críticas pelas concessões incluídas no acordo com o Irã, que envolve a suspensão das sanções contra o país persa, além de prever um financiamento de US$ 300 bilhões para a reconstrução do país do Oriente Médio -dinheiro que não deve ser oriundo de fundos americanos, segundo o acordo.\nO texto ainda estabelece um prazo de 60 dias para que os países cheguem a um acordo final. O Ministério das Relações Exteriores da Suíça confirmou a realização das "primeiras negociações" entre as partes nesta sexta, perto da cidade de Lucerna.