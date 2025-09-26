O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto nesta quinta-feira (25) permitindo que o Departamento de Justiça peça a pena de morte para "casos apropriados" em Washington D. C., a capital do país. A secretária de Justiça, Pam Bondi, disse ainda que a pasta vai passar a pedir a pena máxima em mais casos federais em todos os estados.\nNo sistema jurídico americano, o Departamento de Justiça, subordinado à Casa Branca, também tem funções de Ministério Público e é responsável por atuar como acusação em casos que envolvem crimes federais -como tráfico de drogas de um estado a outro, terrorismo, sequestro, crimes de ódio e ataques a agentes federais, por exemplo. Muitos desses crimes são passíveis de pena de morte, que pode ser aplicada mesmo em jurisdições onde ela não é prevista por leis locais, como é o caso de Washington.