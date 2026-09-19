O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta sexta-feira (18) um pacote de novas sanções destinadas a pressionar a Rússia devido à sua guerra na Ucrânia, logo após a medida receber aprovação do Congresso nesta semana.\nA legislação tem como alvo os setores de energia e defesa da Rússia, bem como o presidente Vladimir Putin e outras autoridades de alto escalão.\nEla também mira a chamada "frota fantasma" de navios-tanque de Moscou, utilizada para burlar sanções ocidentais, e confere a Trump autoridade para impor tarifas sobre grandes compradores de petróleo e gás russos, reforçando as medidas para cortar receitas que financiam a guerra de Moscou.\nRússia pressiona Trump a não aprovar novas sanções\nEUA querem redirecionar US$ 52 milhões de verba militar de Europa e Oriente Médio para América Latina