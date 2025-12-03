O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, 79, foi filmado de olhos fechados uma reunião de gabinete na Casa Branca. Nas imagens, o republicano parece cochilar enquanto os secretários do seu governo discursam.\nPor alguns minutos, Trump parece ter dificuldade em manter os olhos abertos. Cena foi registrada pouco após o presidente reclamar da cobertura da mídia sobre ele enfrentar as realidades do envelhecimento no cargo.\nTrump reclamou que estava sendo alvo do que chamou de "comparação injusta" com o democrata Joe Biden. O ex-presidente dos EUA desistiu da corrida presidencial no ano passado após preocupações dentro do seu próprio partido sobre sua idade e capacidade mental.\nPresidente ficou com olhos fechados durante trechos de falas de ao menos três secretários. Enquanto Brooke L. Rollins, secretária da Agricultura, discursava, ele teve dificuldade de permanecer com os olhos abertos. O mesmo correu durante as declarações de Linda McMahon, secretária da Educação, e do secretário de Estado, Marco Rubio.