O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta sexta-feira (2) ajudar os manifestantes no Irã se as forças de segurança atirarem contra eles e matá-los. O aceno de Trump ocorre cinco dias após o início de protestos que já deixaram mortos (o número ainda é incerto) e representam a maior ameaça interna às autoridades iranianas em três anos.\n"Se o Irã atira e mata violentamente manifestantes pacíficos, como é de praxe deles, os EUA irão em seu resgate. Estamos prontos e carregados para agir", escreveu Trump em uma publicação nas redes sociais. Os EUA atacaram instalações nucleares iranianas em junho do ano passado, juntando-se a uma campanha aérea israelense que teve como alvo o programa atômico de Teerã e sua liderança militar.\nApós as declarações de Trump, a polícia iraniana informou que entende as reivindicações de natureza econômica dos manifestantes, mas advertiu que não vai tolerar nenhum "caos", segundo um comunicado divulgado pela agência de notícias Isna.