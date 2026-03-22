O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou neste sábado (21) enviar agentes federais de imigração para aeroportos do país em meio a um bloqueio de repasses à Agência de Segurança de Transportes (TSA, na sigla em inglês).\nA medida surge no contexto de um bloqueio de repasses ao Departamento de Segurança Interna (DHS), órgão ao qual a TSA está subordinada. Desde 14 de fevereiro, os democratas no Congresso se recusam a liberar verbas para o departamento, exigindo novas restrições à aplicação das leis de imigração.\n"Vou deslocar nossos brilhantes e patrióticos agentes do ICE para os aeroportos, onde eles farão a segurança como nunca se viu antes", escreveu Trump em publicação nas redes sociais. As negociações com os republicanos estão travadas, e a paralisação parcial do financiamento já entra em sua quinta semana.