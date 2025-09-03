O presidente Donald Trump afirmou nesta terça-feira (2) que militares dos Estados Unidos destruíram um barco que estaria saindo da Venezuela supostamente carregado de drogas, matando 11 pessoas.\n"Nos últimos minutos, nós acabamos, literalmente, de destruir um barco carregado de drogas. Havia muitas drogas nesse barco", disse Trump a repórteres no Salão Oval. Mais tarde, em publicação na sua rede social, ele deu mais detalhes, dizendo que a embarcação pertencia à facção venezuelana Tren de Aragua.\n"Nesta manhã, seguindo minhas ordens, as Forças Armadas dos EUA conduziram um ataque cinético contra narcoterroristas do Tren de Aragua", escreveu o presidente americano. "O Tren de Aragua é uma organização terrorista estrangeira que opera sob o controle de Nicolás Maduro, responsável por assassinatos, tráfico de drogas e de pessoas, e atos de violência nos EUA e em todo o hemisfério ocidental."