O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou ter obtido pelo menos US$ 2,2 bilhões (cerca de R$ 11,9 bilhões) em renda ao longo de 2025, primeiro ano de seu atual mandato. O valor consta na declaração financeira anual divulgada nesta semana pelo Escritório de Ética do Governo dos EUA (OGE) e é apontado por analistas como o maior já registrado por um presidente em exercício.\nNos últimos 12 meses, Trump informou ter recebido pelo menos US$ 2,2 bilhões. Desse total, cerca de US$ 1,4 bilhão veio de negócios ligados ao mercado de criptomoedas, incluindo empreendimentos da família e acordos de licenciamento.\nA declaração financeira tem 927 páginas e é quase quatro vezes mais extensa que a apresentada em 2024. No documento do ano passado, referente ao período anterior ao retorno de Trump à Casa Branca, ele havia informado renda de aproximadamente US$ 622 milhões em 12 meses.