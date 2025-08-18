O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acendeu o alerta entre aliados de Volodimir Zelenski ao pressionar o ucraniano pouco antes de recebê-lo na Casa Branca nesta segunda-feira (18).\nO republicano está numa corrida para tentar um cessar-fogo na Guerra da Ucrânia, e voltou a adotar a visão favorável à Rússia para encerrar o conflito após reunião de cúpula com Vladimir Putin na sexta passada (15), no Alasca.\n"O presidente Zelenski pode acabar a guerra com a Rússia quase imediatamente, e ele quiser, ou pode continuar a lutar. Lembre como ela começou. Não ganhará de volta a Crimeia dada por Obama (12 anos atrás, sem um tiro dado!), e SEM ENTRADA NA OTAN DA UCRÂNIA", escreveu, com as usuais maiúsculas, na rede Truth Social.\nA postagem trouxe à tona a memória de quando Trump recebeu Zelenski na Casa Branca pela primeira vez, em fevereiro. Ao lado de auxiliares e do vice J.D. Vance, ele armou uma armadilha para o ucraniano, acusando-o de ter causado a invasão russa de 2022 e de não querer acabar com a guerra.