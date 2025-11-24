Engenheiro agrônomo Francismar Rodrigues Gama, de 57 anos (Raphael Pontes/JTo)\nO engenheiro agrônomo Francismar Rodrigues Gama, de 57 anos, natural de Formoso do Araguaia, no sul do Tocantins, participou, entre os dias 9 e 22 de novembro deste ano, de um importante intercâmbio de tecnologia agrícola na Nigéria, que fica na África Ocidental. Em entrevista exclusiva ao JTo, Francismar contou um pouco sobre sua experiência no continente africano.\nA convite da embaixada da Nigéria, ele é um dos quatro especialistas brasileiros selecionados para compartilhar conhecimentos e ajudar a desenvolver a produção de alimentos, como parte de um projeto do governo nigeriano para combater a fome e a desnutrição, classificadas em situação grave no país.\nFrancismar é mestre em produção vegetal pela Universidade Federal do Tocantins (UFT) e atua como servidor público no estado há 32 anos. Conforme o engenheiro, a missão do grupo é levar a tecnologia desenvolvida no Brasil para a Nigéria. E o objetivo dos especialistas é desenvolver o projeto de combate à fome em Ogun, no sudoeste da Nigéria.