Equipes realizam trabalhos de remoção de escombros em um prédio que desabou após um terremoto em Caracas, Venezuela, em junho de 2026. (Diko Betancourt/Anadolu via Getty Images)\nTerremotos registrados nesta quarta-feira (24) na Venezuela foram os maiores que atingiram o país em mais de um século, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).\nDados do USGS indicam que o maior terremoto já registrado na Venezuela ocorreu em 1900, com magnitude 7,7, na costa norte do país, perto de Caracas. O órgão aponta que o epicentro daquele tremor ficou a poucas centenas de quilômetros do epicentro do abalo desta quarta.\nO segundo terremoto de ontem teve magnitude 7,5. O tremor anterior, de magnitude 7,2 e ocorrido cerca de 40 segundos antes, aparece como o quarto maior já registrado, atrás também de um terremoto de 2018.