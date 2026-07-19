-FOTOS (1.3434795)\nUm terremoto de magnitude 5,1 atingiu os Andes peruanos na noite deste sábado (18), deixando ao menos cinco mortos e 21 feridos.\nEpicentro foi em Chongos Bajo, na região de Junín, a 300 km a leste da capital Lima. O tremor ocorreu às 21h24 locais -23h24 no horário de Brasília-, a uma profundidade de 24 km. As informações são do IGP (Instituto Geofísico do Peru).\nNúmero de mortos e feridos é incerto e varia em canais oficiais. O chefe da Defesa Civil do Peru, general Luis Vásquez, disse à imprensa local que "o que temos até agora são cinco mortos e 21 feridos confirmados pelo Ministério da Saúde". Porém, o último informe emitido pelo próprio ministério fala em 16 feridos.\nCasas desabaram, infraestruturas foram danificadas e ao menos 300 famílias foram afetadas. Apesar de a magnitude registrada ser considerada moderada, a pouca profundidade do tremor e a estrutura frágil das construções levaram aos estragos, explicou o chefe da Defesa Civil peruana. "Temos casas destruídas que estão sendo avaliadas, assim como casas danificadas. Há também famílias que ficaram desabrigadas", disse Vásquez, conforme o Diario El Comercio.