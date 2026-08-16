Ao menos 47 pessoas morreram e 50 ficaram feridas após um terremoto de magnitude 7,7 atingir o leste da Indonésia na manhã deste sábado (15), horário local. Dezenas de tremores secundários foram registrados, provocando um breve alerta de tsunami que foi cancelado cerca de três horas depois. Cerca de 2.000 tiveram de deixar suas residências, de acordo com balanço oficial.\nO epicentro do tremor foi registrado às 5h58 locais (18h58 de sexta-feira no horário de Brasília) em baixa profundidade ao norte da ilha de Flores, segundo o USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos, na sigla em inglês). O órgão americano informou que aproximadamente 1,5 milhão de pessoas vivem em áreas atingidas pelo terremoto.\nCerca de 160 residências, dezenas de centros educacionais e de saúde, além de outros edifícios públicos, foram danificados, informou a BNPB, agência de desastres do país. A Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho disse que está sendo preparada ajuda para cerca de 2.000 pessoas em abrigos temporários.