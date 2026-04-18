Terremoto atingiu a região de Hindu Kusk no Afeganistão na madrugada deste sábado (18) (Reprodução/USGS)\nUm terremoto de magnitude 5,3 atingiu a região de Hindu Kush, no Afeganistão, neste sábado (18). Não há informações sobre vítimas.\nO tremor ocorreu a uma profundidade de 198,8 quilômetros. Os dados foram registrados e divulgados pelo Centro Sismológico Euro-Mediterrânico.\nOutro terremoto, de magnitude 5,8, atingiu o Afeganistão na noite de 3 de abril. O abalo ocorreu no nordeste do país, a uma profundidade de 186,4 quilômetros, segundo o USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos).\nApós ser chamado de fraco, papa reage e diz que não tem medo de Donald Trump\n'Ainda não processei o que fizemos', diz piloto da Artemis 2 após voltar da Lua\nGoverno Lula anuncia parceria com os EUA para combater tráfico de armas e drogas