Um terremoto de magnitude 5,6 atingiu o Peru na noite desta quinta-feira (30) e teve reflexos em cidades do Acre.\nO abalo sísmico ocorreu a 154 quilômetros de profundidade na região de Pucallpa, no leste do Peru. O tremor foi registrado por volta das 21h58 e assustou moradores locais, que relataram o ocorrido em redes sociais.\nO terremoto aconteceu na reserva nacional San Fernando, perto da fronteira com o Brasil. Moradores das cidades acreanas de Tarauacá e Marechal Thaumaturgo sentiram os reflexos do tremor, que ocorreu a cerca de 60 quilômetros do território brasileiro.\nPalmas abre 662 vagas para cursos gratuitos de iniciação artística; veja quando abrem as inscrições\nCâmara de Araguatins lança concurso com salários de até R$ 2,4 mil\nO USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos) apontou baixo risco de estragos graves ou mortes. A agência norte-americana, que monitora a atividade sísmica global, avalia que a profundidade do tremor ajuda a reduzir os impactos na superfície.