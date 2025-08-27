O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (26) que, por ocupar o cargo de chefe do Executivo americano, tem o direito de fazer o que bem entender. Ele comentava a possibilidade de determinar o envio de forças federais também para Chicago, após medida semelhante na capital, Washington.\n"Eu tenho o direito de fazer tudo o que eu quiser. Eu sou o presidente dos Estados Unidos", disse Trump. "Se eu acho que nosso país está em perigo, e ele está em perigo nessas cidades, eu posso fazer isso [determinar o envio de forças para Chicago]. Não tenho problema em entrar e resolver as dificuldades."\nTrump comentou ainda as divergências que tem com o democrata J.B. Pritzker, o atual governador de Illinois, onde fica a cidade de Chicago. Nos últimos dias, os dois trocaram ataques, e o presidente falou que o adversário "deveria passar mais tempo na academia", em referência ao seu peso. Em resposta, Pritzker disse que Trump também "não está em boa forma".