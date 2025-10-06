Centenas de moradores e equipes de resgate foram mobilizados até o vale de Karma, que leva à face leste do monte Everest, no Tibete, para ajudar a remover a neve que bloqueava o acesso à área e resgatar quase mil pessoas que haviam ficado presas no local, segundo a agência de notícias Jimu News.\nUma tempestade de neve atinge o vale, que fica a uma altitude média de 4.200 metros e faz parte da cordilheira do Himalaia, desde sexta-feira (3). Até este domingo (5), segundo a mídia estatal chinesa, 350 alpinistas que estavam cercados pela nevasca foram levados a Qudang. Os turistas restantes chegarão à cidade em etapas sob a orientação e assistência dos socorristas organizados pelo governo local.\nO volume de visitantes no vale de Karma aumentou durante esta semana devido aos oito dias do feriado de Dia Nacional da China. O relato da mídia estatal não informou se os guias locais e a equipe de apoio dos grupos de alpinistas haviam sido contabilizados.