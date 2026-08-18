Apenas um terço dos americanos diz aprovar o trabalho do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos a pedido da agência de notícias Reuters e divulgada nesta segunda-feira (17).\nTrump havia registrado 35% e 34% em pesquisas do Ipsos em junho, e a taxa flutuou por volta de 36% em julho. O levantamento publicado nesta segunda mostra que o presidente americano segue perdendo apoio, embora a variação esteja dentro da margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.\nEnquanto 33% dos 1.116 entrevistados pelo Ipsos dizem aprovar o trabalho de Trump, outros 64% afirmam desaprovar, enquanto 3% não souberam responder. A última vez em que o republicano foi tão mal avaliado foi em dezembro de 2017, ao final de seu primeiro ano no poder, quando também marcou 33% em uma pesquisa Ipsos.