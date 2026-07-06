Em Taiwan, ilha que fabrica os chips e semicondutores mais avançados do mundo, uma empresa desenvolve uma estrutura mecânica vestível que ajuda pessoas debilitadas a se movimentar. Outra faz um escaneamento digital minucioso dos pés para produzir solados personalizados. E uma companhia propõe transformar os hospitais em ambientes conectados por inteligência artificial e internet das coisas.\nAs iniciativas são resultado de investimentos no setor da saúde, que, para Taipé, extrapolam a questão da medicina. Transformaram-se também numa estratégia diplomática e de projeção internacional para a ilha que está no centro de disputas geopolíticas ora em curso e que envolvem as maiores potências globais.\nEm um cenário de tensões militares com a China, de competição por cadeias produtivas e de envelhecimento da população, o governo taiwanês investe em biotecnologia, inteligência artificial aplicada à medicina e sistemas digitais numa tentativa de ampliar sua relevância em tecnologia médica.