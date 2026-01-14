A decisão do governo dos Estados Unidos de suspender a emissão de vistos para cidadãos de 75 países, incluindo o Brasil, deve dificultar o planejamento de torcedores que desejam acompanhar as partidas da seleção brasileira na Copa do Mundo.\nO Mundial ocorrerá de 11 de junho a 19 de julho, nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Os Estados Unidos abrigarão 78 dos 104 jogos, incluindo os três do Brasil na fase de grupos.\nEmbora a medida seja válida apenas para quem pretende morar nos Estados Unidos, não se aplicando, portanto, para turistas que querem acompanhar os jogos da Copa, especialistas assinalam que ela pode tornar o processo mais lento e rígido, atrasando a obtenção dos vistos pelos brasileiros.\nPlano de Trump para petróleo venezuelano esbarra em questões econômicas e insegurança jurídica