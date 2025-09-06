Um homem de 57 morreu neste sábado (6) após um ataque de tubarão no norte de Sydney, na Austrália. Apesar de ter sido resgatado da água, o surfista perdeu as duas pernas e morreu ainda na praia.\nSegundo o jornal Sky News Australia, as sirenes dispararam e assustaram os banhistas na praia de Long Reef. As equipes de emergência foram acionadas.\nO incidente ocorreu entre as praias de Dee Why e Long Reef -a primeira é equipada com redes de proteção, e a segunda, não.\n"Ele foi resgatado das ondas e levado para a praia; no entanto, morreu no local", confirmou a polícia de Nova Gales do Sul em um comunicado.\nSegundo as autoridades, o tubarão arrancou um pedaço da prancha de surfe. A perícia vai analisar a prancha, e o Departamento de Indústrias Primárias determinará a espécie de tubarão envolvida no acidente.