A Suprema Corte dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira (5) que vai analisar o decreto do presidente Donald Trump que tenta acabar com a chamada cidadania por nascimento nos EUA, como no Brasil e na maioria dos países das Américas, para ser cidadão, basta nascer em território nacional, jurisprudência que Trump agora busca alterar.
O julgamento deve acontecer nos próximos meses, e uma decisão pode ser anunciada em junho ou julho de 2026. Se optar por derrubar a cidadania por nascimento, a Suprema Corte não só dará a Trump uma das suas maiores vitórias até aqui como também alterará profundamente a vida de centenas de milhares de pessoas que nascem nos EUA todos os anos.