No final da conversa desta semana com investidores, para apresentação de resultados, o CEO da chinesa Pop Mart, Wang Ning, enfatizou que vai buscar manter o crescimento explosivo do personagem Labubu e outros "explorando ativamente novos negócios como parques e entretenimento digital".\nDeu como modelo a Pop Land, a poucos minutos da sede da empresa, no meio do parque Chaoyang, zona leste de Pequim. "Embora sua área atual seja limitada, já está sendo aprimorada e uma nova versão será lançada", no início do ano que vem. "E uma outra expansão em larga escala já está planejada."\nAberta há menos de dois anos, a Pop Land é voltada a crianças e pré-adolescentes, mas também para mães e agora, cada vez mais, a todos, inclusive estrangeiros. Segundo dados do aplicativo chinês de turismo Qunar, em junho foram adquiridos seis vezes mais ingressos do que em junho do ano passado.