O perfil de Nicolás Maduro publicou neste domingo (30) duas fotografias do ditador deposto da Venezuela na prisão, nos Estados Unidos.\nAs imagens foram acompanhadas de uma mensagem atribuída a Maduro, com diversas referências religiosas, na qual ele se dirige a familiares e apoiadores.\nNas fotos, com data de 25 de junho, Maduro aparece sorridente, de óculos, com o cabelo grisalho e vestindo um uniforme prisional de moletom cinza. Ele está detido no Centro de Detenção Metropolitano do Brooklyn, em Nova York, onde aguarda julgamento sob acusação de narcoterrorismo e tráfico de drogas.\nEm uma das imagens, de corpo inteiro, ele faz um gesto de "V" com as duas mãos. Na outra, em um enquadramento da cintura para cima, faz o gesto com uma das mãos e segura os óculos com a outra. Também é possível ver um relógio no pulso.