Enquanto Donald Trump cerca o Irã com dois grupos de porta-aviões e diversos outros ativos militares para pressionar por um acordo sobre o programa nuclear do país persa, a teocracia irá promover um exercício naval com seus dois principais parceiros, a China e a Rússia.\nNão bastasse a presença nas águas do Oriente Médio de navios de guerra dos dois maiores rivais estratégicos de Washington, a manobra Cinturão de Segurança Marítima ocorrerá no ultrassensível estreito de Hormuz, gargalo por onde passam um quinto do petróleo e do gás produzidos no mundo.\nLá estão sendo realizados, desde a segunda-feira (16), exercícios com tiro real de lanchas rápidas e outras embarcações da Guarda Revolucionária, a elite militar de Teerã. As manobras foram marcadas para coincidir com a negociação ocorrida nesta terça (17) em Genebra, de forma indireta, entre EUA e Irã.