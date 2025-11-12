A servidora aposentada do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, de 69 anos, que morreu após ser atacada por um homem na Argentina, visitava a filha Carolina Bizinoto, que cursa medicina em Buenos Aires, segundo a família.\nPaula Lima, advogada e sobrinha da vítima, contou ao repórter Rodrigo Melo, do POPULAR, que foi para a Argentina ajudar Carolina, sua prima, e que apesar da ajuda do consulado e do governo estadual de Goiás, os trâmites para a liberação do corpo estão muito burocráticos.\nÀ reportagem, o Itamaraty informou por meio de nota que ‘acompanha o caso, em contato com as autoridades locais, e presta assistência consular à família da nacional brasileira’ (veja a nota completa ao final desta matéria).\nO Gabinete de Assuntos Internacionais de Goiás informou também nesta segunda (10) que a família já está em contato com o Consulado Brasileiro em Buenos Aires, 'que presta o atendimento conforme o protocolo, obedecendo o andamento das investigações das autoridades argentinas sobre o caso'.