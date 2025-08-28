Senadores do México partiram para a agressão física nesta quarta-feira (27) após um debate acalorado sobre supostos pedidos da oposição para que os Estados Unidos intervenham militarmente contra os cartéis do narcotráfico na América Latina.\nA briga envolveu Alejandro Moreno, do opositor PRI, e Gerardo Fernández Noroña, líder governista e presidente do Senado, que trocaram empurrões. O político da oposição ainda deu um tapa no pescoço do seu adversário.\nOs dois já tinham discutido dias atrás, quando Moreno apresentou à Procuradoria-Geral uma denúncia contra o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, por supostos vínculos com cartéis mexicanos. Ele também insinuou que setores do governo de esquerda poderiam estar ligados a atividades ilegais, o que Noroña rejeitou de forma veemente.\nDurante sessão no plenário desta quarta, Moreno subiu à tribuna para cobrar a palavra que, segundo ele, lhe havia sido negada. Depois de encarar Noroña, o opositor o empurrou várias vezes e chegou a dar um tapa em seu pescoço. Ainda derrubou um homem que tentou apartar.