Indicado pelo governo Donald Trump para assumir a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Daniel Perez deve ser votado pelo plenário do Senado no início de agosto.\nEle foi aprovado pelo comitê de Relações Exteriores nesta semana e o nome está incluído em um pacote de aprovações que deve ser analisado em plenário —que tem maioria republicana— na primeira semana de agosto. A aprovação é a última etapa do processo no lado americano antes de sua nomeação ser formalizada.\nAssim, Perez ainda tem chances de assumir o posto antes das eleições presidenciais no Brasil.\nCortes de Trump deixam 77 mil crianças fora do maior programa de combate ao HIV, dizem estudos\nNovo tarifaço de Trump contra Brasil começa nesta quarta e ameaça até US$ 11 bilhões em exportações\nBrasil envia 690 mil doses de vacinas em ajuda à Venezuela