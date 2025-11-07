O Senado dos Estados Unidos barrou nesta quinta-feira (6) uma resolução que buscava impedir o presidente Donald Trump de ordenar ataques à Venezuela sem autorização do Congresso.\nA medida foi rejeitada por 51 votos a 49, e apenas dois republicanos se juntaram aos democratas em apoio à proposta, que pretendia reforçar os limites do poder presidencial para iniciar ações militares.\nA resolução foi apresentada após semanas de preocupação entre parlamentares com as ações militares americana na região do Caribe e do Pacífico, após uma série de ataques contra embarcações próximas à costa venezuelana. Segundo o governo Trump, as forças dos EUA fizeram ao menos 16 bombardeios contra barcos na região, que provocaram a morte de mais de 65 pessoas.\nLula forma a mesa da cúpula de líderes, e secretário da ONU defende implementação de medidas acertadas