Sébastien Lecornu tomou posse às 12h de Paris (7h de Brasília) desta quarta (10) como novo primeiro-ministro da França, já com a missão de reprimir um movimento de protesto que ameaça paralisar o país.\nSurgido de forma descentralizada nas redes sociais, o Bloquons Tout ("Vamos bloquear tudo") já havia motivado mais de 200 prisões pela manhã. Manifestantes instalaram barricadas em algumas estradas e na entrada de pelo menos 150 escolas.\nLecornu fez um discurso brevíssimo no pátio de Matignon, o palácio do chefe de governo. Não fez referência direta aos protestos. Disse, porém, que "vai ser preciso haver rupturas, não só na forma, mas no conteúdo" para a solução da crise política e social. Anunciou que vai iniciar imediatamente conversas com os partidos.\nNas principais avenidas de Paris, lojistas instalaram tapumes nas vitrines, escaldados pelos saques ocorridos em manifestações semelhantes nos últimos anos —sobretudo o chamado movimento dos "coletes amarelos", no final de 2018 e início de 2019.