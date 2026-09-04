Pela primeira vez desde o início da Guerra da Ucrânia, a Rússia atingiu a sede do poderoso Serviço de Segurança da Ucrânia. Um drone mirou nesta sexta-feira (4) o escritório de Oleksandr Poklad, o diretor interino do órgão, que não sofreu ferimentos.\nOutras cinco pessoas ficaram feridas, segundo o presidente Volodimir Zelenski escreveu no X. Ele relatou ter conversado com Poklad. Colunas de fumaça eram visíveis saindo do prédio, que fica na central rua Volodimirska.\nAtaques a prédios governamentais são raros no conflito, apesar da defesa feita pela linha-dura russa para que Vladimir Putin mire diretamente Zelenski. O incidente mais famoso ocorreu no ano passado, quando o prédio dos ministérios foi atingido por um míssil balístico Iskander-M.\nPlaneta vai exceder limite de 1,5°C e tarefa agora será voltar a ele, diz ONU