Um dia após acusar a Ucrânia de atacar uma residência de Vladimir Putin com drones e colocar em dúvida o processo de paz conduzido pelos Estados Unidos, a Rússia deu nesta terça-feira (30) um recado nada sutil ao divulgar as primeiras imagens do primeiro regimento dos supermísseis Orechnik.\nA arma foi testada contra a cidade ucraniana de Dnipro em novembro do ano passado, e Putin sugeriu à época que ela poderia ser "usada contra os centros de decisão em Kiev".\nAté aqui, na guerra iniciada em 2022, os russos não atacaram diretamente edifícios governamentais centrais do rival, como o Parlamento ou a sede do Executivo.\nNa segunda (29), o governo de Volodimir Zelenski negou ter atacado a residência de verão de Putin no lago Valdai, no norte russo. O presidente ucraniano disse que a acusação visava justificar "ataques a prédios do governo" e minar as negociações ocorridas na véspera entre ele e Donald Trump.