A Rússia retomou nesta terça-feira (8) seus ataques aéreos contra Kiev após uma suspensão de três dias durante a visita de enviados dos Estados Unidos para negociar o fim da guerra na Ucrânia. O bombardeio matou ao menos três pessoas, informou o prefeito Vitali Klitschko\nSegundo autoridades, a ofensiva provocou incêndios em vários distritos da capital ucraniana e danificou pelo menos 14 edifícios, incluindo uma escola, uma clínica e armazéns.\n"Kiev estava explodindo e em chamas", afirmou Katarina Mathernova, embaixadora da União Europeia na Ucrânia, em uma publicação nas redes sociais. Um drone russo destruiu parcialmente o prédio de um canal de televisão ucraniano em Kiev, afirmou o presidente Volodimir Zelenski.\nAo menos 19 pessoas ficaram feridas, segundo balanço das autoridades.\nO alerta aéreo de mísseis, acionado durante a noite juntamente com a ordem para que a população se dirigisse aos abrigos, foi suspenso no início da manhã. O Exército da vizinha Polônia também colocou sua Força Aérea em alerta.