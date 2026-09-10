A Igreja Ortodoxa da Rússia renovou seu compromisso de fé em Vladimir Putin nesta quinta-feira (10) ao anunciar que mobilizou um de seus mais populares santos para a Guerra da Ucrânia. Segundo o Patriarcado de Moscou, um fragmento ósseo de Dmitri Donskoi (1350-1389) foi enviado para a frente de batalha na região de Donetsk, no leste ocupado do vizinho. O pedaço é, diz nota do órgão, "da mesma mão direita em que ele empunhou a espada nos campos de Kulikovo".\nA referência não é casual. Na Batalha de Kulikovo, em 1380, o grão-príncipe de Moscou Donskoi enfrentou pela primeira vez e derrotou a Horda Dourada, força mongol que controlou territórios da Ásia Central até o rio Danúbio de 1240 a 1502. Entre seus domínios estavam as terras do sul ucraniano e a Crimeia, depois absorvidas pelo Império Russo. Reverenciado extraoficialmente como um santo guerreiro, o nobre do século 14 deu nome até a unidade militar da ateia União Soviética na Segunda Guerra Mundial.