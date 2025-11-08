A Rússia lançou um ataque com drones e mísseis contra a Ucrânia neste sábado (8), matando pelo menos três pessoas e danificando grandes instalações de infraestrutura energética em três regiões, segundo autoridades.\nO presidente Volodimir Zelenski disse que Moscou lançou mais de 458 drones e 45 mísseis. Destes, a Força Aérea Ucraniana afirma ter abatido 406 drones e 9 mísseis —outros 26 mísseis russos e 52 drones atingiram 25 alvos.\nUm drone atingiu um prédio residencial e deixou 2 pessoas mortas e 12 feridas na cidade de Dnipro. Uma pessoa morreu na região de Kharkiv.\nInstalações de energia nas regiões de Kiev, Poltava e Kharkiv foram danificadas, disse a primeira-ministra Iulia Sviridenko. Ela também afirmou que o governo e as empresas de energia estavam trabalhando para restabelecer o fornecimento de eletricidade, água e aquecimento —os ataques deterioram ainda mais o sistema energético do país, que começa a se aproximar do inverno e já conta com temperaturas próximas de 0°C.