Dando continuidade à fase mais violenta contra civis na Guerra da Ucrânia, Moscou e Kiev trocaram ataques nesta terça-feira (17). Ao menos dez pessoas foram mortas no norte do ucraniano, e a capital russa foi alvo de um dos maiores ataques com drones da guerra.\nO ataque mais mortífero foi em Petchenihi, uma cidade na região setentrional de Kharkiv. Segundo o presidente Volodimir Zelenski, foi atingido "um local com um posto de correio e lojas, cercado apenas por prédios residenciais".\nNós definitivamente precisamos responder a esse ataque russo", escreveu o presidente no X. Segundo o governo local, ao menos 17 pessoas foram feridas. Na véspera, outras 10 pessoas haviam sido mortas dos dois lados da fronteira, número que chegou a 19 no domingo (16).\nTaxa de aprovação de Trump cai para 33%, menor nível de seu mandato