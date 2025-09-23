Em uma sexta-feira estranhamente calma na capital ucraniana, sem as constantes sirenes de alerta de ataque aéreo, o presidente Volodimir Zelenski aproveitou para fazer uma piada. "Toda vez que o general Kellogg está aqui [Keith Kellogg, enviado especial de Donald Trump para a Ucrânia], os moradores de Kiev finalmente conseguem dormir", disse durante participação na conferência Yalta European Strategy, prestigiado evento anual promovido pelo bilionário ucraniano Viktor Pinchuk que reúne autoridades estrangeiras e ucranianas, ex-chefes de Estado, analistas e militares.\nO líder ucraniano lembrou que os ataques com mísseis e drones da Rússia não param quando vêm à cidade autoridades de outros países. "Já que você é uma defesa aérea, general, gostaríamos que viajasse para todas as cidades da Ucrânia", gracejou Zelenski com o enviado de Trump, que participou do evento no subsolo de um hotel de luxo em Kiev, sob várias medidas de segurança.