O Exército russo fará um cessar-fogo unilateral com a Ucrânia entre 8 e 9 de maio, coincidindo com as celebrações em Moscou da vitória soviética sobre a Alemanha nazista, anunciou o Ministério da Defesa russo nesta segunda-feira (4).\nA trégua foi anunciada de forma unilateral e durará 24 horas. "De acordo com a decisão do comandante supremo das Forças Armadas da Rússia, Vladimir Putin, foi declarado um cessar-fogo para os dias 8 e 9 de maio de 2026", afirmou o ministério no aplicativo de mensagens russo MAX.\nA Rússia ameaçou lançar um "ataque massivo com mísseis" contra Kiev caso a Ucrânia viole o cessar-fogo. "Se o regime de Kiev tentar implementar seus planos criminosos para interromper a celebração do 81º aniversário da vitória na Grande Guerra patriótica, as forças armadas russas lançarão, em retaliação, um ataque massivo com mísseis contra o centro de Kiev", ainda segundo o comunicado.