A Rússia criticou nesta quinta-feira (23) a imposição de sanções a seu setor petrolífero pelo governo de Donald Trump. Para a chancelaria, a medida é contraproducente, enquanto a linha-dura do país a chamou de "declaração de guerra".\nAs punições, anunciadas na quinta (22), são as primeiras tomadas neste mandato do republicano, que até aqui apostava na via de negociação para acabar com a Guerra da Ucrânia. Agora, cancelou uma cúpula com Vladimir Putin e disse que "sentiu ser hora de sanções".\nÉ mais uma mudança na condução americana em relação à guerra, após o cavalo de pau dado por Trump ao assumir, em janeiro. Após quase três anos de relações praticamente rompidas com Moscou, o americano aproximou-se de Putin, iniciando um vaivém que agora chegou a um ponto de inflexão.\nA porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, afirmou que as sanções são "extremamente contraproducentes" e repetem o padrão da gestão de Joe Biden, antecessor de Trump, que para ela fracassaram.