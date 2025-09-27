O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (27) que instruiu o secretário de Guerra (antigo secretário de Defesa), Pete Hegseth, a enviar tropas para Portland, no Oregon.\nO intuito, segundo Trump, seria proteger instalações federais de imigração contra o que chamou de "terroristas domésticos". O presidente afirmou que estava autorizando o uso de força total, se necessário.\n"A pedido da secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, estou determinando ao secretário da Guerra, Pete Hegseth, que envie todas as tropas necessárias para proteger a devastada Portland e qualquer uma de nossas instalações do ICE (Serviço de Imigração) que estejam sob ataque da Antifa e de outros terroristas domésticos", disse Trump em uma postagem na plataforma Truth Social.\nO prefeito de Portland, o democrata Keith Wilson, ainda não comentou. Em entrevista coletiva na sexta-feira (26), Wilson afirmou que o aparente reforço de agentes federais não partiu da cidade, classificando a medida como um exagero e uma distração.