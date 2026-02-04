O primeiro dia da segunda rodada de negociações diretas entre russos, ucranianos e americanos para tentar colocar um fim à guerra no Leste Europeu acabou nesta quarta-feira (4) sem avanços claros senão a continuidade das reuniões na quinta (5).\nJá a animosidade entre as partes segue a mesma. O chanceler russo, Serguei Lavrov, que não está com a delegação de seu país em Abu Dhabi, afirmou que o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, não quer a paz no conflito iniciado por Vladimir Putin há quase quatro anos.\n"Isso seria o fim da sua carreira política", afirmou o diplomata, repetindo a visão corrente em Moscou de que Zelenski, cujo mandato expirou há quase dois anos, só se mantém no poder por causa do estado de sítio em vigor no seu país.\nDiretor do BRB recomendou atenção à liquidez do Master quatro dias antes de tentativa de compra