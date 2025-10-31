O príncipe Andrew perderá seu título real e deixará a mansão da Coroa britânica onde vive, afirmou o Palácio de Buckingham nesta quinta-feira (30). O rei Charles 3º, seu irmão, tomou a decisão após denúncias do suposto envolvimento de Andrew no caso do financista americano Jeffrey Epstein, acusado de exploração e tráfico sexual.\n"Essas censuras são consideradas necessárias, apesar de ele continuar negando as acusações contra ele", afirma a nota divulgada pelo palácio. Ele será chamado, a partir de então, de Andrew Mountbatten Windsor, sem qualquer título ou honraria da monarquia britânica. Apesar disso, o agora ex-príncipe de 65 anos continua sendo o oitavo na linha de sucessão ao trono do Reino Unido.\nAo sair do Royal Lodge, residência de 30 cômodos mantida pela realeza, Andrew deverá se mudar para uma propriedade privada, que, segundo a mídia local, será financiada com recursos próprios do rei, e não da Coroa. Esse processo acontecerá "o mais cedo possível", de acordo com a emissora britânica BBC. As filhas de Andrew, as princesas Eugenie e Beatrice, manterão seus títulos.