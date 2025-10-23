O rei Charles 3º rezou ao lado do papa Leão 14 nesta quinta-feira (23), na Capela Sistina, no Vaticano, numa cena histórica. É a primeira vez que um monarca britânico participa de uma oração pública ao lado de um pontífice.\nCharles chegou a Roma nesta quarta-feira (22) para uma visita de Estado de dois dias ao Vaticano, marcada por uma cerimônia ecumênica inédita desde o cisma anglicano, há quase 500 anos.\nO Palácio de Buckingham afirmou, em nota, que a visita representa "um momento importante" nas relações entre a Igreja Anglicana e a Católica Romana. É também o primeiro encontro entre Charles e Leão 14, que assumiu como papa em maio deste ano, após a morte de Francisco.\nVeja quais são as oito peças roubadas do Museu do Louvre\nLadrões invadem Museu do Louvre, levam joias em minutos e fogem de scooter